Rosa profonda, gioco ma anche resistenza: Como, lo scudetto non è utopia

Ma questo Como può veramente sognare in grande. Il primo scenario allettante è passare la sosta in vetta e potrebbe verificarsi qualora Roma e Inter pareggiassero e i biancoblù sbancassero Frosinone. Va verificata la tenuta fisica e mentale a lungo termine, specialmente guardando il calendario che attende Fabregas. Ma i comaschi hanno la scorza dura e in più occasioni hanno dimostrato come, in alcuni momenti, sappiano immettere nell'ingranaggio un po' di malizia all'italiana. Anche per un giochista come Cesc, qualche sprazzo di partita con il baricentro basso non è eresia.