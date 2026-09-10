Le pagelle di Como-Lipsia: Douvikas e Diao splendono, ma la stella in questo momento è Baturina
Nico Paz parte un po' teso, ma alla lunga cresce e sforna due assist, praticamente perfetta invece la difesadi Enzo Palladini
COMO
Butez 6,5 - Una sola parata nel primo tempo ma bella, su tiro di Maksimovic. Poi il solito apporto attivo al gioco della squadra.
Yan Couto 6,5 - Dalla sua parte veleggiano i giocatori più pericolosi, Nusa e Nkunku. Li controlla senza grandi affanni, quando vede spazio parte.
Dal 29' st Smolcic 6 - Presidia la fascia quando c'è bisogno di contenere.
Jacobo Ramon 7 - Non ha la solita licenza di attaccare che spesso gli viene concessa, ha la disposizione di fare bene il suo mestiere di difensore e ubbidisce diligentemente.
Chalobah 6,5 - Dalle sue parti, gli attaccanti non vanno molto volentieri. Sanno benissimo che in uno scontro fisico ne uscirebbero con le ossa rotte. Per aggirarlo, servono classe e velocità e non è detto che bastino.
Alex Valle 6,5 - Ha un compito tattico leggermente più prudente del solito, ma solo per consentire all'ispiratissimo Baturina davanti a lui di esprimersi secondo istinto.
Milla 7 - Si conferma non solo un eccellente centrocampista, ma anche un leader nato. Esordisce in Champions League a trentadue anni con la sicurezza di chi sa quanto vale e non ha paura di dimostrarlo.
Da Cunha 6,5 - Manuale del perfetto centrocampista applicato alla lettera dal capitano, sempre nel posto giusto al momento giusto, pronto alla giocata giusta. Unico neo, un gol sbagliato in maniera abbastanza incredibile sul 3-0.
Dal 20' st Perrone 6,5 - Inizia con una certa timidezza e qualche piccolo errore, poi va a segnare il gol del 4-1 tanto per ricordare a Fabregas che può contare su di lui.
Diao 7 - Un centometrista prestato al calcio, con il benefit ulteriore di saper frenare all'improvviso per beffare l'avversario. Un incubo costante per la difesa dei tedeschi, all'inizio del secondo tempo spacca la porta con il destro, che non è il suo piede, per il gol del 3-0.
Dal 41' st Ricci sv.
Nico Paz 7 - Un po' di emozione traspare dalle prime giocate, con qualche errore insolito. Poi si tranquillizza e comincia a macinare calcio come sa, in avvio di secondo tempo va a prendersi un cartellino giallo per eccesso di generosità ma poco dopo vede arrivare Diao e gli dà la palla del 3-0. Replica la giocata con l'assist per il 4-1 di Perrone. Fa cantare il pallone, sempre.
Baturina 7,5 - Il primo quarto d'ora gli basta per mettere una firma indelebile sulla partita. Dopo aver fatto ammonire Orban con una giocata di classe, va a segno nonostante un inciampo, realizzando così il primo gol in Champions della storia del Como. E prima della fine del primo tempo inventa anche l'assist per il 2-0 di Douvikas. In questo momento è la vera star della squadra.
Dal 20' st Kempf 6 - Va a formare una difesa a cinque per cercare di amministrare il vantaggio nell'ultimo quarto di gara.
Douvikas 7 - Il suo modo di giocare è perfetto per questo Como ma potrebbe esserlo anche per una delle big europee, perché oltre a saper fare gol è anche un faticatore inarrestabile. La rete del 2-0 nasce da una perfetta scelta di tempo seguita da una conclusione imprendibile.
Dal 20' st Kean 6 - Il suo contributo è soprattutto fatto di combattimento, nel momento in cui i tedeschi stanno tentando di tutto per rimontare.
Allenatore Fabregas 7,5 - Il suo capolavoro è stato convincere i suoi giocatori che anche questa era una partita come le altre, da giocare e possibilmente vincere. L'hanno preso in parola. Se gli si può muovere un appunto, è sulla gestione delle energie.
LIPSIA
Vandervordt 6; Baku 6,5 (41' st Henrichs sv), Orban 5,5, Lukeba 5, Raum 6; El Aynaoui 5,5, Selwald 6 (15' st Gomis 6), Nkunku 5,5 (15' st Banzuzi 5,5); Maksimovic 6,5 (25' st Gruda 6,5), Guiu 5 (15' st Ouedraogo 5,5), Nusa 6,5. Allenatore Demichelis 5.