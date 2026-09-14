Como, Fabregas: "Vittoria importante anche per me, meritavamo di più"

A segnare la rete che ha fatto impazzire lo spagnolo è stato Kaiki, al primo gol in Italia: "Ti ha sorpreso perché non guardi il calcio brasiliano, io sì (ride, n.d.r.). Sanchez è più facile conoscerlo, Kean lo conoscete bene, ma a Kaiki ci aiuterà tantissimo, è un giocatore difensivo, forte, oggi si è visto nel gol concesso che era più stanco ma è uno che va forte, è molto serio, si allena molto bene, ha dribbling e corsa e piano piano si inserirà bene".