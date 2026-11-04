Douvikas e Nico Paz da urlo. Gloria anche per Liberali e Papaccioli

NICO PAZ 9 - Un gol e due assist, la consueta lezione di bel calcio regalata questa volta al pubblico francese da un numero 10 che non smette di stupire. Esultanza moderata e rete dedicata allo sfortunato Jesus De Miguel: Nico infatti è legatissimo a Tenerife dove è nato e dove ha cominciato a giocare nelle formazioni giovanili (dal 57' LIBERALI 8 - Il 2007 di scuola milanista segna la rete del 7-0 dopo una bella discesa personale e serve Baturina per l'Ottovolante con un tacco da applausi e Papaccioli per il nono gol).