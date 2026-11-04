Douvikas e Nico Paz da urlo. Gloria anche per Liberali e Papaccioli
La tripletta del centravanti greco, già a quota 6 in Champions. Il consueto show dell'argentino (per lui un gol e due assist). E le prime reti europei dei giovani Liberali (classe 2007) e Papaccioli (2008)di Matteo Dotto
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COMO
BUTEZ 6.5 - Sempre preciso con i piedi, non ha un gran lavoro da svolgere. Poco può sulla volèe di Aguilar per il gol della bandiera francese.
YAN COUTO 7- La solita spinta sulla corsia destra, la solita attenzione in fase difensiva.
RAMON 7 - Regia difensiva impeccabile, questa volta non si vede granchè in avanti.
KEMPF 7.5 - Prima una zuccata terrificante con Ivanovic, nella ripresa la testa la mette sul cross di Milla per la cinquina lariana (dal 71' SMOLCIC SV)
VALLE 7 - Pescato magistralmente da Paz, mette la palla dietro con precisione per il raddoppio di Douvikas.
MILLA 7.5 - Mette il primo mattone nella costruzione del gol che sblocca la sfida con il cross per la testa di Perrone corretto poi in porta da Douvikas. Quindi serve sulla testa di Kempf la palla del 5-0. Il resto è saggezza tattica (dal 57' RICCI 6.5 - Si vede poco ma partecipa comunque a una serata storica).
PERRONE 7 - Regia puntuale e precisa, si trasforma in uomo assist servendo di testa dopo 7 minuti il pallone a Douvikas per il gol che spacca la partita.
DA CUNHA 7.5 - Il capitano firma il suo primo eurogol in carriera al termine di una splendida azione manovrata con assist finale di Paz (dal 57' BATURINA 7 - Si toglie lo sfizio - lui che contro il Lipsia aveva segnato il primo storico eurogol del Como - di firmare l'8-1 definitivo).
NICO PAZ 9 - Un gol e due assist, la consueta lezione di bel calcio regalata questa volta al pubblico francese da un numero 10 che non smette di stupire. Esultanza moderata e rete dedicata allo sfortunato Jesus De Miguel: Nico infatti è legatissimo a Tenerife dove è nato e dove ha cominciato a giocare nelle formazioni giovanili (dal 57' LIBERALI 8 - Il 2007 di scuola milanista segna la rete del 7-0 dopo una bella discesa personale e serve Baturina per l'Ottovolante con un tacco da applausi e Papaccioli per il nono gol).
CAQUERET 7 - L'arbitro gli fischia un rigore dopo 15 minuti per un mani inesistente sanato poi dal Var. Partecipa attivamente alla splendida azione che porta al tris di Paz.
DOUVIKAS 9 - Il greco è sempre "on fire". Due gol nel primo tempo, uno nella ripresa e con 6 centri è tra i cannonieri della Champions (dal 61' PAPACCIOLI 8 - Debutto in Champions per il centrocampista italobrasiliano classe 2008 da quattro anni a Como: servito da Liberali firma il nono gol. Solo Balotelli nella nuova Champions lo batte in quanto a precocità, a segno a 18 anni e 85 gol contro l'Anorthosis nel 2008-09).
Allenatore FABREGAS 10 - Il suo Como è una macchina perfetta che diverte e vince: rientra dagli spogliatoi con un 3-0 e gioca come se dovesse ancora sbloccare la partita. Poco conta la presunta debolezza del Lens: qualsiasi altra squadra italiana non avrebbe fatto quello che ha fatto il Como di Cesc.
LENS
RISSER 4; AGUILAR 6, BAIDOO 4, ANTONIO 4; SKORAS 5 (dal 46' SAUD 4), CUISANCE 5.5, HAIDARA 4 (dal 70' BULATOVIC SV), UDOL 4.5; THAUVIN 4.5 (dal 70' KADILE SV), HAZARD 4.5, IVANOVIC 5.5 (dal 46' MEZIAN MESLOUB 5). Allenatore CAHUZAC 4