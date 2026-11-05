E' un Como spaziale e Cesc Fabregas fa la storia

Il gioco del Como è spaventosamente bello. Tutti hanno i piedi buoni, dal portiere Butez al leader Nico Paz. Douvikas è un centravanti che non perdona: con 6 gol è capocannoniere della Champions (ha segnato finora, per intenderci, più di Kane, Haaland e Mbappè), in campionato è a quota 5. In tutto sono 11 le reti fin qui realizzate, nella scorsa stagione ne aveva messe insieme 17 (14 in A e 3 in Coppa Italia). E a Fabregas manca (e mancherà ancora per qualche settimana) Moise Kean. Fino allo scorso anno il Como non aveva in pratica calciatori italiani: adesso, in attesa del recupero di Kean, Liberali e Ricci sono cambi importanti e a Lens c'è stata gloria anche per il 2008 italobrasiliano Matteo Papaccioli, centrocampista offensivo già in orbita azzurra con le rappresentative giovanili.