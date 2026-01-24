Fabregas è quinto: "Restiamo umili, arrivati qui con solo 16 giocatori a disposizione"

La notizia del 6-0 contro il Torino forse è legata al fatto che Nico Paz non ha trovato né un gol né un assist. Ma al tecnico spagnolo basta una prestazione super: "Ha giocato molto bene, ha fatto segnare. Salta l'uomo e difende benissimo: ha una mentalità top, fa sempre qualcosa di speciale in campo. Non è solo il gol, ma come si libera e come gestisce la palla. Ha una fisicità importante, nonostante sia solo un ragazzo di 21 anni al secondo anno da professionista. Sta facendo qualcosa di incredibile, ma ha ancora tanti margini di miglioramento".