Fiorentina: l'emozionante omaggio a Rocco Commisso prima della gara col Cagliari

24 Gen 2026 - 18:11
© Getty Images

© Getty Images

Cinquecento bambini delle squadre del vivaio con in mano una rosa bianca ciascuno, in mezzo al campo un grande telo tondo con l'effigie di Rocco Commisso, sul maxi schermo un video a lui dedicato: così la Fiorentina, tra gli applausi del pubblico e le note della canzone di Francesco Nuti 'Sarà per te' e di quella di Eric Clapton 'Tears for Heaven', ha voluto omaggiare il suo presidente scomparso otto giorni fa a New York all'età di 76 anni. Quella contro il Cagliari è la prima partita senza il magnate italo/americano - la squadra di Vanoli scenderà in campo con una maglia speciale con le iniziali di Commisso vicino al logo, che verrà ricordato anche lunedì con una messa commemorativa in Duomo alla presenza della moglie Catherine e del figlio Joseph, che poi seguiranno la gara di Coppa Italia il giorno dopo contro il Como. Il presidente del Cagliari Giulini ha consegnato un mazzo di fiori, con i nastri viola e rossoblù, al dg della Fiorentina Alessandro Ferrari.

Particolare anche il messaggio della Curva Fiesole diffuso attraverso un volantino: "Ciao Presidente. Caro Presidente, con queste poche righe vogliamo salutarti e ringraziarti. Sì, dobbiamo farlo perché in questi anni hai gestito la Fiorentina con passione. La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di "moneeey", ti dicemmo una cosa: "I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione". Beh, dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Così come in qualche modo, hai sempre avuto una forma di rispetto verso la Curva Fiesole, e noi questo non lo dimentichiamo. Buon viaggio Presidente, anche da lassù, continua a tifare viola''.

