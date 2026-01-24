Napoli, McTominay: "Con la Juve sfida storica per rivalità, daremo tutto"
"È una sfida storica per la rivalità che c'è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara".
Lo ha detto il centrocampista del Napoli Scott McTominay in un'intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di campionato contro i bianconeri. "Io ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita - ha aggiunto tornando sul pareggio di Champions Leage con il Copenhagen - Fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante tanti infortuni, siamo ancora lì. È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fanno parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo".