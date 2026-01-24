Torino contestato, squadra sotto la curva dopo il ko a Como: "Andate a lavorare"

La pesante sconfitta incassata dal Torino contro il Como per 6-0 ha scatenato la reazione della tifoseria granata. Già dopo il 5-0 dei lariani infatti la curva ha smesso di cantare e al fischio finale una cinquantina di tifosi sono saliti sulle barriere verso il campo, dove la squadra di Baroni si è diretta per un confronto: dopo alcuni scambi tra calciatori e tifosi, i granata si sono diretti verso gli spogliatoi tra i cori "avete rotto il c..." e "andate a lavorare" da parte degli ultras.