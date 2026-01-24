Torino contestato, squadra sotto la curva dopo il ko a Como: "Andate a lavorare"

24 Gen 2026 - 18:00

La pesante sconfitta incassata dal Torino contro il Como per 6-0 ha scatenato la reazione della tifoseria granata. Già dopo il 5-0 dei lariani infatti la curva ha smesso di cantare e al fischio finale una cinquantina di tifosi sono saliti sulle barriere verso il campo, dove la squadra di Baroni si è diretta per un confronto: dopo alcuni scambi tra calciatori e tifosi, i granata si sono diretti verso gli spogliatoi tra i cori "avete rotto il c..." e "andate a lavorare" da parte degli ultras.

Ultimi video

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

01:41
DICH GROSSO PRE CREMONESE 24/1 DICH

Grosso "Scontro diretto ostico, abbiamo fatto un percorso simile"

01:19
DICH CUESTA PRE ATALANTA DICH

Cuesta "Sappiamo il livello dell'Atalanta ma vogliamo fare la nostra partita"

01:01
DICH NICOLA PRE SASSUOLO 24/1 DICH

Nicola: "Non faccio calcoli, mi aspetto sempre una quota salvezza alta"

00:50
CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

00:33
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

01:47
Il sabato della Serie A

Il sabato della Serie A

01:49
Juve-Napoli, la sfida

Juve-Napoli, le sfide nella sfida

01:37
Domani Juventus-Napoli

Juventus-Napoli: all'Allianz il big-match di giornata

01:13
Roma, Gasp si copre

Roma, scelte conservative per Gasp

02:05
Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

02:15
Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

01:59
MCH ST. PAULI-AMBURGO 0-0 MCH

Spettacolo soprattutto sugli spalti: senza gol il derby di Amburgo

01:41
DICH MOREO IN MIX POST INTER-PI 23/1 DICH

Moreo: "Il rigore ha svoltato la partita, poi abbiamo mollato"

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

1. Real Madrid: 1161 milioni di euro

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessuna italiana nella top ten, ma l'Inter...

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:21
Parma, Cuesta: "Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità"
18:11
Fiorentina: l'emozionante omaggio a Rocco Commisso prima della gara col Cagliari
18:07
Bundesliga: prima sconfitta per Bayern, vincono Hoffenheim e Lipsia
18:00
Torino contestato, squadra sotto la curva dopo il ko a Como: "Andate a lavorare"
17:10
Napoli, McTominay: "Con la Juve sfida storica per rivalità, daremo tutto"