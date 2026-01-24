Parma, Cuesta: "Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità"

"La squadra è con tanta volontà di far punti, di fare una buona prestazione che ci possa aiutare. Ma la nostra ossessione, che abbiamo in testa, è sempre fare tutto quello che possiamo per portare punti a casa. Ogni partita è un'opportunità e domani è una grande opportunità. Siamo stati sempre competitivi, sempre in partita. Facendo punti in tutte le gare tranne contro l'Inter, e ora non vogliamo fare valutazioni ma concentrarci con tutto quello che arriva. Sappiamo che è una partita veramente importante e difficile contro una squadra molto particolare, sappiamo che dobbiamo fare il nostro massimo per avere punti. Quello non cambia, partita, partita, partita, sono sempre tre punti e dobbiamo dare il nostro massimo". Lo ha detto il tecnico del Parma Carlos Cuesta in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con l'Atalanta. "E' una squadra molto forte, molto aggressiva. Identità chiara e riconoscibile da anni, al di là dei cambi di allenatori - ha aggiunto - Gioca in Champions League, sappiamo il loro livello. Ma allo stesso modo sappiamo fare la nostra partita e aumentare la probabilità di avere un ottimo risultato".