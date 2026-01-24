Parma, Cuesta: "Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità"

24 Gen 2026 - 19:21

"La squadra è con tanta volontà di far punti, di fare una buona prestazione che ci possa aiutare. Ma la nostra ossessione, che abbiamo in testa, è sempre fare tutto quello che possiamo per portare punti a casa. Ogni partita è un'opportunità e domani è una grande opportunità. Siamo stati sempre competitivi, sempre in partita. Facendo punti in tutte le gare tranne contro l'Inter, e ora non vogliamo fare valutazioni ma concentrarci con tutto quello che arriva. Sappiamo che è una partita veramente importante e difficile contro una squadra molto particolare, sappiamo che dobbiamo fare il nostro massimo per avere punti. Quello non cambia, partita, partita, partita, sono sempre tre punti e dobbiamo dare il nostro massimo". Lo ha detto il tecnico del Parma Carlos Cuesta in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con l'Atalanta. "E' una squadra molto forte, molto aggressiva. Identità chiara e riconoscibile da anni, al di là dei cambi di allenatori - ha aggiunto - Gioca in Champions League, sappiamo il loro livello. Ma allo stesso modo sappiamo fare la nostra partita e aumentare la probabilità di avere un ottimo risultato".

Parlando del calciomercato "con la società siamo allineati sui movimenti che ci sono. In questo caso anche farei le mie parole per chi non c'è già, come Vicente che è stato comunicato ieri, che ha dato un contributo importante in questi due mesi. Così come Begic, Hernani Jr e Løvik, hanno dato un grande contributo. Hanno aiutato questo gruppo affinché sia davvero sano, una grande squadra che si aiuta costantemente uno per l'altro, provando a fare il massimo. E creando dei valori che dopo si vedono in campo - ha concluso l'allenatore degli emiliani - Scoperti in alcuni ruoli? Ci sentiamo coperti. Abbiamo concentrazione assoluta, domani dobbiamo fare una grande prestazione e portare punti a casa".

Ultimi video

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

01:41
DICH GROSSO PRE CREMONESE 24/1 DICH

Grosso "Scontro diretto ostico, abbiamo fatto un percorso simile"

01:19
DICH CUESTA PRE ATALANTA DICH

Cuesta "Sappiamo il livello dell'Atalanta ma vogliamo fare la nostra partita"

01:01
DICH NICOLA PRE SASSUOLO 24/1 DICH

Nicola: "Non faccio calcoli, mi aspetto sempre una quota salvezza alta"

00:50
CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

00:33
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

01:47
Il sabato della Serie A

Il sabato della Serie A

01:49
Juve-Napoli, la sfida

Juve-Napoli, le sfide nella sfida

01:37
Domani Juventus-Napoli

Juventus-Napoli: all'Allianz il big-match di giornata

01:13
Roma, Gasp si copre

Roma, scelte conservative per Gasp

02:05
Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

02:15
Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

01:59
MCH ST. PAULI-AMBURGO 0-0 MCH

Spettacolo soprattutto sugli spalti: senza gol il derby di Amburgo

01:41
DICH MOREO IN MIX POST INTER-PI 23/1 DICH

Moreo: "Il rigore ha svoltato la partita, poi abbiamo mollato"

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

1. Real Madrid: 1161 milioni di euro

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessuna italiana nella top ten, ma l'Inter...

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:21
Parma, Cuesta: "Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità"
18:11
Fiorentina: l'emozionante omaggio a Rocco Commisso prima della gara col Cagliari
18:07
Bundesliga: prima sconfitta per Bayern, vincono Hoffenheim e Lipsia
18:00
Torino contestato, squadra sotto la curva dopo il ko a Como: "Andate a lavorare"
17:10
Napoli, McTominay: "Con la Juve sfida storica per rivalità, daremo tutto"