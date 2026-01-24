Bundesliga: prima sconfitta per Bayern, vincono Hoffenheim e Lipsia
© IPA
Prima sconfitta in campionato per il Bayern Monaco, che cade 2-1 in casa contro l'Augsburg nel match valido per la 19/a giornata di Bundesliga. Ito porta avanti i padroni di casa al 23' del primo tempo, nella ripresa Arthur Chaves pareggia i conti al 30' prima del gol vittoria firmato da Massengo al 36'. Alle spalle dei bavaresi nella lotta per un posto in Champions vittorie pesanti per l'Hoffenheim, che supera 3-1 in trasferta l'Eintracht Francoforte, e per il Lipsia, che cala il tris in casa dell'Heidenheim. Nelle altre partite il Leverkusen batte di misura (1-0) il Werder Brema, infine il Mainz regola 3-1 il Wolfsburg.