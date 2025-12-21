Udinese, Runjaic e il cambio di Zaniolo: "Meglio non parlarne. Il rosso? Un regalo"

"Abbiamo fatto bene i primi 5 minutio ma il rosso ha cambiato tutto. È stato un regalo ma sono episodi che possono accadere. Sono amareggiato per la mancanza reazione, e per aver concesso gol facili ad una squadra che sta lottando per non retrocedere. Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci rifaremo già contro la Lazio. Mi congratulo anche con la Fiorentina per prima vittoria della stagione". Così Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, dopo la pesante sconfitta sul campo della Fiorentina: "Il cambio di Zaniolo all'intervallo? L'ho cambiato per una ragione, meglio non andare sui dettagli dopo una sconfitta del genere".