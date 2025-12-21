Udinese, Nani: "Sconfitta? Non è per colpa dell'espulsione"

Gianluca Nani, DT dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina: "Sicuramente non è per colpa dell'espulsione, evidentemente ci ha messo una difficoltà in più però se sei una squadra che ha ambizioni, se sei una squadra forte... poi tra l'altro noi fisicamente siamo una delle squadre più forti in campionato, non può essere che se giochi con un uomo in meno fai una prestazione così. Si può vincere anche in dieci. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare oltre gli episodi negativi".