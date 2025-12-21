Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Nani: "Sconfitta? Non è per colpa dell'espulsione"

21 Dic 2025 - 20:42

Gianluca Nani, DT dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina: "Sicuramente non è per colpa dell'espulsione, evidentemente ci ha messo una difficoltà in più però se sei una squadra che ha ambizioni, se sei una squadra forte... poi tra l'altro noi fisicamente siamo una delle squadre più forti in campionato, non può essere che se giochi con un uomo in meno fai una prestazione così. Si può vincere anche in dieci. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare oltre gli episodi negativi". 

Kosta Runjaic (Udinese), 750mila euro netti
21:02
Udinese, Runjaic e il cambio di Zaniolo: "Meglio non parlarne. Il rosso? Un regalo"
20:42
Udinese, Nani: "Sconfitta? Non è per colpa dell'espulsione"
20:40
Il Torino ricorda Pozzo e Bearzot
19:25
Como, Nico Paz: "Fabregas il migliore, con il Milan in Australia..."
18:18
Torino, Baroni: "Primo tempo quasi perfetto, ci siamo sciolti"