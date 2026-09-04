Como, l'oro di Fabregas: Fab Four e panchina lunga, il tricolore non è un'utopia

La curiosità per l’esordio europeo del Como fa il paio con il domandone d’attualità nei bar sport italiani: può il Como lottare per lo scudetto? La squadra che nella scorsa stagione ha soffiato in volata la Champions a Milan e Juventus sul mercato si è notevolmente rinforzata. I 16 punti di distacco dal’Inter del torneo 2025-26 - con gli arrivi tra gli altri di Kean, Ricci, Chalobah e Liberali - sulla carta sono sicuramente diminuiti. Qualche ingenuità difensiva (Ramon e Chalobah colpevoli sul gol del Genoa, Butez non sempre irreprensibile nelle uscite alte), ma per il resto la macchina lariana è oliata: Perrone e Da Cunha danno fluidità al gioco, là davanti i Fab Four Diao-Paz-Baturina-Duvikas (con Kean in costante agguato…) fanno paura. E adesso Cesc Fabregas ha anche una panchina lunga. Per sognare in Europa e provare il miracolo (tricolore) in Italia.