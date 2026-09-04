Francia, il Psg perde in casa col Monaco e resta a 2 punti dopo tre giornate

Non è ancora riuscito a ingranare la marcia il PSG di Luis Enrique. I due volte campioni d’Europa in carica sono infatti stati sconfitti in casa per 2-1 dal Monaco e dopo tre giornate di Ligue 1 hanno raccolto la miseria di due punti in classifica. Dominanti nei primi 45’ e avanti 1-0 con Marquinhos, gli uomini di Luis Enrique (che nel frattempo ha prolungato sulla panchina parigina sino al 2030) sono stati ribaltati da Zakaria e soci nella ripresa con le reti di Nazinho e Idumbo. Nell’altro match di Ligue 1, il Lione si è imposto per 3-1 sull’Auxerre grazie anche alla prima marcatura stagionale di Athekame.