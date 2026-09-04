SERIE A

Buoni & Cattivi: il risveglio di Diao, Bijlow un citofono più che un portiere

di Matteo Dotto
04 Set 2026 - 22:48
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Il Como pensa in grande e vince da grande a Marassi, rifilando quattro gol al Genoa. Per Fabregas una notte in vetta in attesa delle altre big di Serie A. Ecco i promossi e i bocciati della sfida tra lariani e rossoblù

BUONI

PAZ - Un gol di destro e un palo di sinistro, due gioielli uno per tempo. E per il resto la consueta qualità.

BATURINA - La difesa e il portiere del Genoa lo agevolano, ma il suo gol sei minuti dopo lo svantaggio a sorpresa è di quelli pesantissimi.

DIAO - Una doppietta (bello e prepotente l'assist di Kean per il 2-4) e tante belle cose sulla fascia destra. In crescendo, dopo l'assist a Baturina di Napoli ecco i primi gol stagionali. Ben svegliato!

OSMAJIC - Tocca pochi palloni, è bravo a mettere dentro quello del momentaneo (ed effimero) vantaggio genoano.

CATTIVI 

BIJLOW - Più che un portiere, un citofono. Ha sulla coscienza almeno due gol (i primi del Como). E pensare che si era lamentato perchè l'Olanda non lo aveva portato ai Mondiali...

SABELLI - Baturina dalla sua parte lo sfonda e nella ripresa De Rossi se lo tiene in panchina.

VASQUEZ - Di solito il capitano rossoblù è uno dei più positivi, contro il Como invece ne azzecca poche. Fotografia della sua serataccia, il terzo gol lariano con Nico Paz che lo prende alle spalle.

RAMON - Cresce nel secondo tempo, ma la colpa del gol di Osmajic è al 70 per cento sua (il restante 30 è da ascrivere al compagno Chalobah).

DUVIKAS - A segno nelle prime due di campionato, a Marassi praticamente non si vede. Kean entra al suo posto e serve subito un assist per il raddoppio personale di Diao.

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