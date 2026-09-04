Como, Fabregas sorride: "Ci stiamo divertendo, continuiamo così. Kean? Bene l'assist, ma..."

Il Como dilaga in casa del Genoa e Fabregas si gode una notte in vetta da solo aspettando le altre big: "Giocando così ci divertiamo. Abbiamo preso un gol che ci ha fatto ricordare che in Serie A bisogna soffrire, ma la reazione mi è piaciuta. Dobbiamo rimanere sempre noi stessi".
Su Kean
"Bene l'assist, ma ci sono tante cose che deve migliorare, ad esempio il pressing. Mi piace come è entrato, lui come tutti gli altri".
Su Ricci
"Siamo molto contenti, abbiamo portato a Como un grande calciatore e un bravissimo ragazzo, per noi questo è molto importante. Giovedì faremo il nostro esordio in Champions e vedremo cosa succederà".