Genoa, De Rossi amaro: "Mi sono sentito impotente, speravo di non prendere un altro gol"

Il Genoa crolla in casa contro il Como e subisce la terza sconfitta stagionale. Nel post partita, tutta l'amarezza di De Rossi: "Eravamo partiti bene, ma contro queste squadre devi stare sul pezzo per 90 minuti. Mi sono sentito impotente, è la prima volta che mi capita di sperare di non subire un altro gol. Il Como è la squadra che mi ha impressionato di più".
Sulla partita
"Quando siamo stati aggressivi non abbiamo ripulito bene la palla. Difensivamente abbiamo peccato molto. Mi aggrappo al mio gruppo, so che abbiamo nelle corde i punti che ci servono".