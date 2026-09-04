Genoa, De Rossi amaro: "Mi sono sentito impotente, speravo di non prendere un altro gol"

Il Genoa crolla in casa contro il Como e subisce la terza sconfitta stagionale. Nel post partita, tutta l'amarezza di De Rossi: "Eravamo partiti bene, ma contro queste squadre devi stare sul pezzo per 90 minuti. Mi sono sentito impotente, è la prima volta che mi capita di sperare di non subire un altro gol. Il Como è la squadra che mi ha impressionato di più".