Serie A, Genoa-Como 1-4: Fabregas sale in vetta alla classifica, esordio con assist per Kean

LE STATISTICHE DI GENOA-COMO

Assane Diao è uno dei due giocatori nati dal 2005 in avanti ad aver segnato almeno un gol e fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei (insieme ad Arda Güler).

Da quando il Como è tornato in Serie A (2024/25), quella lariana è l'unica formazione con due giocatori nati dal 2004 in avanti con più di 10 gol nei cinque maggiori campionati europei: Assane Diao (12) e Nico Paz (19).

Il Como è rimasto imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A (2V, 1N nel torneo in corso) per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in precedenza nelle annate 1949/50, 1951/52, 1984/85 e 1986/87.

Il Genoa ha perso le prime tre gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia dopo il 1957/58.

Solo Lamine Yamal (51, 2007) ha partecipato a più gol di Nico Paz (33: 19G+14A per il classe ‘04) tra i giocatori nati dal 2004 in avanti nei cinque maggiori campionati europei nelle ultime tre stagioni (dal 2024/35).

Il Como (2V, 1N) è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia dopo il 1986/87 (1V, 2N).

Martin Baturina è il trequartista che ha partecipato a più gol nel 2026 in Serie A: 11, sette reti e quattro assist.

Martin Baturina ha realizzato due gol nelle ultime due partite di Serie A, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 nella massima serie.

Milutin Osmajic è il primo giocatore straniero a segnare all'esordio da titolare col Genoa in Serie A da Johan Vásquez il 17 ottobre 2021 (vs Sassuolo); in generale l’ultimo calciatore del Grifone era stato Lorenzo Venturino nel maggio 2025 (vs Bologna).

Con il gol contro il Genoa, Nico Paz ha raggiunto Ercole Rabitti e Giuseppe Baldini al secondo posto dei migliori marcatori del Como in Serie A (19 reti, dietro solo a Vittorio Ghiandi fermo a quota 32).

Assane Diao ha realizzato la sua seconda marcatura multipla in Serie A, dopo la doppietta contro il Lecce il 19 aprile 2025. Il giocatore del Como ha giù eguagliato le reti segnate nell’intera scorsa stagione (due in 17 presenze).

Il Como (6V, 2N) è rimasto imbattuto per almeno otto partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2025 (11: 5V, 6N in quel caso).

Il Genoa ha perso cinque incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2015 e gennaio 2016 (con Gasperini in panchina).