Como, Fabregas: "Sempre in crescita, i dettagli fanno la differenza"

03 Gen 2026 - 15:05
© Getty Images

"Il calcio di oggi si basa sui dettagli, tutti analizzano tutto. Un piccolo dettaglio può farti portare a casa la partita. Sono contento perché la squadra su questo sta maturando molto ed è bello vederla giocare come nel primo tempo". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro l'Udinese in campionato.

"L'unico peccato è non aver fatto già 3-4 gol come potevamo, perché poi nel secondo tempo anche per merito loro hanno avuto delle occasioni e abbiamo sofferto per qualche minuto. Merito però alla squadra che ha saputo soffrire, perché l'anno scorso questa partita non l'avremmo mai vinta", ha aggiunto. "Mercato? Noi cerchiamo giocatori il più completo possibile, non ci serve uno che sia solo fisico perché se poi non sa fare due passaggi è un problema. Sappiamo quello che vogliamo cercare, ci sono caratteristiche nella squadra che non abbiamo e proveremo a crescere ancora con quello che abbiamo", ha detto. "Nico Paz? È stato a letto due giorni senza allenarsi perché non stava bene, per questo ha giocato solo 20 minuti e non stava bene", ha concluso. 

