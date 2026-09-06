Comanda ancora la "vecchia" Inter: Chivu ha utilizzato i nuovi solamente per 114 minuti totali

Non è un caso se il minutaggio maggiore è quello di Curtis Jones, fortemente voluto da Chivu per le sue caratteristiche diverse da quelle degli altri centrocampisti. Per il momento però l'inglese ha mostrato qualche difficoltà di ambientamento, peraltro ampiamente giustificabile visto che non era mai uscito calcisticamente dal perimetro della città di Liverpool, Si dice che strappi applausi ai compagni in allenamento e qualcosa delle sue qualità si intravvede, C'è da lavorarci. Non sembra invece particolarmente bisognoso di istruzioni John Stones, che è entrato per due spezzoni di partita e si è perfettamente ambientato al clima delle rispettive gare, dall'alto della sua statura e della sua esperienza. Poi si scende ai 7 minuti raccolti da Alexandar Stankovic, che aveva disputato un precampionato di livello. A un certo punto l'Inter ha ipotizzato di cederlo in prestito, poi ha cambiato idea. Sarebbe un peccato che venisse lasciato da parte, perché con la maglia del Bruges ha dimostrato di potersela giocare anche ai livelli più alti. Spence per ora è infortunato, quindi bisogna avere pazienza. E Provedel avrà spazio in Coppa Italia.