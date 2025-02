Collina: "Anche in partita i rigori senza respinta. Perugia-Juve? Visti campi peggiori"

Infine, un aneddoto personale che riapre vecchie ferite: "Non ho mai avuto la tentazione di abbandonare il campo per insulti ricevuti ma qualcuno ha provato a farmi smettere di arbitrare perché persi tutti i capelli. A 24 anni, per colpa dell'alopecia totale, sono rimasto senza capelli. I vertici arbitrali mi fermarono 3 mesi, ho pensato fosse un'ingiustizia. In seguito mi fecero fare un test a Latina per vedere che effetto facessi alle persone. Sono grato a quelle persone, non gli poteva fregare che un arbitro non avesse capelli".