Clamoroso in C: in Benevento-Turris l'arbitro non vede il gol, ci pensa il quarto uomo

© twitter

L'arbitro non vede il gol? Ci pensa il quarto uomo. Nel match di Serie C tra Benevento e Turris, finito 3-2 per i padroni di casa, incredibile gol al 28' st di De Felice, che aveva riportato gli ospiti in partita segnando da centrocampo, da oltre 40 metri. A sorprendere i giocatori in festa, però, la decisione dell'arbitro che non ha visto il gol. Il tiro di De Felice, infatti, aveva chiaramente oltrepassato la linea ma era poi rimbalzato sulla base del sostegno dei pali, ed era tornato in campo, fuori dalla porta, dove un difensore del Benevento l'aveva spazzato via, ingannando l'arbitro e l'assistente. Vibranti le proteste dei giocatori del Turris, che si erano visiti annullare un gol regolare e senza la disponibilità del Var, che in C non c'è, per ribaltare la decisione. Ma a intervenire è stato il quarto uomo che ha convinto dopo qualche minuto l'arbitro a convalidare la rete.