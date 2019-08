In casa Manchester City è il giorno della presentazione di Joao Cancelo, che indosserà la maglia numero 27. "Ho parlato con Bernardo Silva diverse volte e mi ha sempre detto quando sia magnifico qua - ha spiegato l'ex calciatore della Juve - Il modo di giocare del Manchester City e molto buono e questo è il posto giusto per migliorare. La concorrenza con Walker mi farà crescere, il mio sogno è diventare il miglior terzino al mondo e il City è il posto giusto per riuscirci". Sulla sua posizione in campo. "Sono qui per aiutare la squadra. Sono un terzino, ma sono versatile e posso giocare in diverse posizioni. Giocherò in qualsiasi posizione vorrà Pep".