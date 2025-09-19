Christillin: "Gianni Agnelli avrebbe accettato la sentenza Calciopoli. Ma Recoba..."

Evelina Christillin © IPA
Evelina Christillin, ex membro Uefa nel Consiglio Fifa e tifosa della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Come avrebbe vissuto Gianni Agnelli la vicenda Calciopoli? Credo si sarebbe comportato come John Elkann, da lui scelto come erede alla guida della famiglia. Nel 2006, al processo sportivo, l'avvocato Zaccone, difensore della Juventus, disse che la retrocessione in Serie B con penalizzazione sarebbe stata una pena accettabili e questo significa qualcosa. Penso che l'Avvocato avrebbe fatto lo stesso".
Alla Christillin poi viene aggiunto come Moggi da sempre si professi innocente, questa la sua risposta: "Dal suo punto di vista fa bene, tanti tifosi sono con lui e non si può dire che da altre parti non sia successo nulla. Mi riferisco per esempio al passaporto falso di Recoba dell'Inter".
