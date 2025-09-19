Christillin: "Gianni Agnelli avrebbe accettato la sentenza Calciopoli. Ma Recoba..."

Evelina Christillin, ex membro Uefa nel Consiglio Fifa e tifosa della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Come avrebbe vissuto Gianni Agnelli la vicenda Calciopoli? Credo si sarebbe comportato come John Elkann, da lui scelto come erede alla guida della famiglia. Nel 2006, al processo sportivo, l'avvocato Zaccone, difensore della Juventus, disse che la retrocessione in Serie B con penalizzazione sarebbe stata una pena accettabili e questo significa qualcosa. Penso che l'Avvocato avrebbe fatto lo stesso".