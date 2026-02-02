L'ANALISI

Lo chiamavano "inadeguato": Chivu in 50 partite ha conquistato l'Inter e gli interisti

Primato in classifica e qualificazione per i playoff di Champions, obiettivi importanti per una squadra che sembrava persa dopo l'addio di Simone Inzaghi

di Enzo Palladini
02 Feb 2026 - 07:41
videovideo

Cristian Chivu ha tagliato il traguardo delle 50 panchine totali. Curioso, vero? Dietro di lui ci sono allenatori che ne hanno collezionate centinaia, hanno gestito campioni e vinto scudetti. Chivu ha come impresa della vita finora una salvezza con il Parma eppure adesso si trova lì, con la prospettiva di lottare per lo scudetto con Milan e Napoli, con la consapevolezza di avere una squadra in grado di raggiungerlo, quel traguardo. Per lui sarebbe un record: primo titolo al primo anno intero da allenatore.

È vero, ci sono ancora dei difetti (suoi e della squadra) che Chivu deve limare. C’è quella tendenza a distrarsi nei minuti finali della partita che ogni tanto torna ad affiorare. Ma esisteva anche un anno fa. C’è poi la sofferenza indicibile degli scontri diretti, vedi sconfitte contro Juventus, Napoli e Milan. Ma questo era un limite della squadra anche con Simone Inzaghi in panchina in una stagione – quella scorsa – che nella fase finale si è trasformata da sogno a incubo. Tutto vero, ma non dimentichiamo mai quel dato: 50 partite. Quando saranno 70, probabilmente qualche soluzione a questi problemi sarà stata trovata.

Leggi anche

Zielinski ha imparato a fare il Calhanoglu, Lautaro e Dimarco le certezze di Chivu. Ma Luis Henrique...

“Non è adatto”, tuonavano i disfattisti l’estate scorsa, quando Simone Inzaghi disse un addio (forse atteso) il giorno dopo la rovinosa sconfitta nella finale di Champions League. C’era Fabregas in pole position, c’era il fascino dell’ex campione e della sua idea rivoluzionaria di calcio. Piaceva a tutti. Il presidente Marotta e il diesse Ausilio hanno capito subito che con la ricca proprietà del Como non c’era niente da fare. Hanno avuto coraggio, hanno puntato su un vero cuore interista. L’hanno mandato allo sbaraglio al Mondiale per club, con una squadra stracotta che invece ha fatto una figura dignitosa. E adesso sono primi in classifica.

Su un argomento, Chivu ha conquistato tutti, nemici compresi: l’immagine. Piace il mondo in cui parla, la pacatezza che mette in ogni sua espressione, l’educazione che esprime in ogni momento della sua vita professionale. E poi la proprietà di linguaggio: vero che viene da un Paese in cui si parla una lingua neolatina, ma è pur sempre nato in Romania e cresciuto in Olanda. Le sue risposte hanno sempre quel quid di imprevedibilità che incuriosisce e che porta ad ascoltare anche la risposta successiva.

Leggi anche

Chivu: "Tre punti e prova di maturità. Frattesi? Mi fido di lui e non vedo l'ora finisca il mercato"

Dal risiko del giugno scorso si può dire che abbiano guadagnato tutti. L’Inter ha trovato un allenatore che può provare ad aprire un ciclo senza aver rivoluzionato una squadra apparentemente spremuta fino all’ultima goccia. Il Como ha mantenuto il suo profeta, gli ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza e adesso può sognare a pieno titolo la qualificazione per l’Europa. L’Al-Hilal ha disputato un ottimo Mondiale per club e sta volando nel campionato arabo. E vissero tutti felici e contenti.

Tornando al dato portante di questo ragionamento, le 50 panchine di Chivu risultano così suddivise: 36 in Serie A, 8 in Champions League, 4 al Mondiale per Club, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Gennaio era stato dipinto come un mese terribile per l’Inter, è finito con un primato in classifica e con una sola sconfitta, quella contro la corazzata Arsenal, che non ha impedito la qualificazione per i playoff di Champions (i primi 8 posti erano stati se mai compromessi in dicembre). Ora c’è febbraio che inizia con le stesse premesse, ma Chivu (eletto miglior allenatore del mese di gennaio dalla Lega Serie A) sembra pronto ad affrontarlo come sa.

inter
chivu
seriea
champions

Ultimi video

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:47
Di Gregorio: "Spalletti ci ha cambiato, ora ci divertiamo"

Di Gregorio: "Spalletti ci ha cambiato, ora ci divertiamo"

02:05
Spalletti: "Mi piace tanto questa Juve"

Spalletti: "Mi piace tanto questa Juve"

03:12
Cremonese-Inter 0-2: gli highlights

Cremonese-Inter 0-2: gli highlights

01:14
Como-Atalanta 0-0: gli highlights

Como-Atalanta 0-0: gli highlights

01:12
Delprato: "Dobbiamo ritrovare solidità"

Delprato: "Dobbiamo ritrovare solidità"

01:20
MCH SPORTING-NAC MCH

Luis Suarez, che magia! Spettacolare tacco al volo

01:06
Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

01:08
MCH PSV-FEYENOORD MCH

Psv-Feyenoord 3-0: gli highlights

00:33
DICH DOTT VITALI SU DI LORENZO 1/2 DICH

Il dottor Vitali su Di Lorenzo: "Fortunatamente non ci sono lesioni, serviranno circa 30 giorni"

04:58
DICH GABBIA X SITO 1/2 DICH

Gabbia: "Scudetto con il Milan? Lo preferisco al Mondiale. Ci godiamo Maignan"

01:43
MCH AMBURGO-BAYERN 31/1 MCH

Clamoroso Bayern: due partite senza vincere

00:35
MCH INDEPENDIENTE-VELEZ 1/2 MCH

Lo show di Jano Gordon: gol e autogol

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

01:58
DICH NICOLA PRE INTER 31/1 DICH

Nicola: "Inter? Incontriamo dei marziani, noi siamo in difficoltà"

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

Ex Serie A nei dilettanti

Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:19
Bufera senza fine a Marsiglia: rissa Kondogbia-Vermeeren, De Zerbi accusa Murillo e lo ‘vende’
21:52
Niente rosso per McKennie, che poi raddoppia: bufera sui social per "l'uomo in più" della Juve
21:47
Lautaro, cuore di papà: gol e dedica alla figlia per il compleanno. Eguagliato Altobelli in Serie A
19:16
Audero a terra colpito da un petardo, partita interrotta qualche minuto a Cremona
18:20
Atalanta, Palladino: "Un punto guadagnato, come una vittoria"