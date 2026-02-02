Lo chiamavano "inadeguato": Chivu in 50 partite ha conquistato l'Inter e gli interisti

Dal risiko del giugno scorso si può dire che abbiano guadagnato tutti. L’Inter ha trovato un allenatore che può provare ad aprire un ciclo senza aver rivoluzionato una squadra apparentemente spremuta fino all’ultima goccia. Il Como ha mantenuto il suo profeta, gli ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza e adesso può sognare a pieno titolo la qualificazione per l’Europa. L’Al-Hilal ha disputato un ottimo Mondiale per club e sta volando nel campionato arabo. E vissero tutti felici e contenti.