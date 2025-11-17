Serie D: agguato al pullman del Chieti, sassaiola ultrà dopo una sconfitta

L'eroe della serata è stato l'autista del mezzo, che ha mantenuto una freddezza decisiva. "Sono usciti da una strada laterale e hanno tentato di fermare il pullman," ha raccontato un giocatore. L'autista ha allargato la traiettoria, schiacciando sull'acceleratore e superando il blocco. La manovra ha permesso al bus di allontanarsi, scongiurando il peggio. Fortunatamente, nessuno a bordo è rimasto ferito.