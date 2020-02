Youth League, sorteggiati gli ottavi: possibile Inter-Juve nei quarti

Due francesi e una spagnola con un possibile quarto di finale tutto italiano e di grandissimo valore. A Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Youth League e l'urna, non propriamente benevola, ha apparecchiato un Inter-Juve nei quarti che fa già paura. Prima, però, i nerazzurri dovranno vedersela con il Rennes, mentre i bianconeri incroceranno i guantoni con il Real Madrid. L'Atalanta, l'altra italiana ancora in corsa - il Napoli è stato eliminato ai gironi, ndr - affronterà il Lione. Tutte e tre le nostre squadre giocheranno in casa.