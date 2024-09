Yildiz, il più giovane marcatore in Champions, si lascia dietro Del Piero e Dybala

Come se non bastasse la bellezza della rete che ha sbloccato la partita contro il Psv nel debutto in Champions, Kenan Yildiz è entrato nella storia: è il più giovane marcatore della Juventus in Champions League. La soddisfazione, per l'attaccante turco, è aumentata dal fatto che, nella top-10, si ritrova sotto di lui dei campioni entrati nella leggenda bianconera e, in qualche caso, di tutto il calcio mondiale. Yildiz ha segnato il suo primo gol a 19 anni, 4 mesi e 13 giorni. Al secondo posto c'è Alex Del Piero (20 anni, 10 mesi e 4 giorni). Subito dopo Dejan Kulusevski (21 anni, 5 mesi e 25 giorni), mentre al quarto posto c'è Paul Pogba (21 anni, 7 mesi e 20 giorni) con Moise Kean al quinto (21 anni, 9 mesi e 10 giorni). Dietro c'è Marko Pjaça (21 anni, 9 mesi e 16 giorni), con, in settima posizione, Dusan Vlahovic (22 anni e 25 giorni). All'ottavo posto Nicola Amoruso (22 anni, 3 mesi e 5 giorni), al nono Paulo Dybala (22 anni, 3 mesi e 8 giorni) e al decimo Weston McKennie (22 anni, 3 mesi e 10 giorni).