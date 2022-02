Vlahovic, esordio Champions da record: gol dopo 32" al primo tocco

Incredibile debutto di Dusan Vlahovic in Champions League. All'attaccante della Juventus sono bastati 32 secondi per battezzare la sua prima volta nella competizione europea con un gol al suo primo pallone toccato. Gol che ha portato i bianconeri in vantaggio sul campo del Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions League. Vlahovic diventa così il giocatore più veloce a segnare all'esordio in Champions: il primato - come riporta Giuseppe Pastore - apparteneva ad Andreas Moeller in Borussia Dortmund-Juventus 1-3 del 13 settembre 1995, che segnò dopo 37"48.