Verso Milan-Tottenham, Conte: "Che emozione tornare a San Siro. Sto bene, ma non sono al 100%"

VERSO MILAN-TOTTENHAM

Il tecnico del Tottenham: "Sarà una partita difficile, loro sono i campioni d'Italia"

Milan e Tottenham non sono due squadre perfettamente in salute e lo sa bene Antonio Conte. Il tecnico degli Spurs, infatti, non si fida della crisi dei rossoneri: "Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi". Per l'allenatore italiano una partita sempre speciale: "Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter".

Sul ritorno a San Siro

"Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Tornare provoca emozioni molto forti. per me ma anche per i giocatori è qualcosa di straordinario. Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi".

Sulle sue condizioni di salute

"Sto bene, ma non sono al 100%. Per me è stata la prima volta stare lontano dalla mia squadra così a lungo. Certo, sono stato allontanato una volta per un certo periodo, guardando la partita da casa. Ma rimanerci per forza maggiore è stato molto difficile".

Sul centrocampo

"Novità? Non abbiamo avuto tempo per prendere in considerazione questa possibilità. Rodrigo si è fatto male due giorni fa, non abbiamo avuto tempo per reagire. Non ci sono tante soluzioni in ballo. Abbiamo giocatori molto validi in rosa come Skipp e Sarr. Abbiamo parlato ai più giovani, adesso è il loro momento e dobbiamo essere in grado di aiutarli, a superare l'emozione dell'impatto e ad avere fiducia in loro. Speriamo di non avere altri infortuni altrimenti la situazione si complica ancora di più".