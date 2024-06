Unai Simon prende le distanze da Mbappé: "Dovremmo parlare solo di calcio"

EURO 2024

Il portiere titolare della Spagna prende posizione: per lui la politica non dovrebbe mischiarsi con lo sport

© Getty Images In casa Francia, e non solo, si fa un gran discutere sulle dichiarazioni di Mbappé e Thuram che, pubblicamente, hanno invitato i francesi a votare contro l'estrema destra nelle prossime elezioni nazionali (il 7 luglio prossimo verrà eletto il vincitore dopo il secondo turno). Unai Simon, portiere titolare della Spagna in forza all'Athletic Bilbao, è stato stuzzicato in conferenza stampa in merito alla decisione dei due attaccanti transalpini di schierarsi: chiara la risposta del numero uno.

" Kylian è un uomo dal grande impatto mediatico e noi stiamo parlando di un tema esclusivamente politico - ha esordito il portiere 27enne -. A volte tendiamo a dare la nostra opinione su certi temi, ma non so se dovremmo parlare di queste cose, di elezioni. Penso che questi temi dovrebbero essere trattate da altre persone. Siamo dei calciatori professionisti e credo che dovremmo focalizzarci esclusivamente su argomenti riguardanti lo sport". Le dichiarazioni di Unai Simon stanno già dividendo l'opinione pubblica.

Giovedì intanto le Furie Rosse si troveranno davanti proprio l'Italia in un match che promette spettacolo: "Contro di loro si fa sempre fatica, i risultati sono sempre di misura. Batterli per noi è un obiettivo, mentre per i tifosi sarà comunque un match da godere. Sicuramente vogliamo superarli, non c'è nessuna euforia per la larga vittoria sulla Croazia. Dobbiamo essere pronti a tutto".

