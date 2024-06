Martin Adam vittima di body shaming: "Mi mandano i meme, sono nato così"

© Getty Images

Il body shaming è una piaga della nostra società e ha effetti devastanti sull'autostima, contribuendo a disordini alimentari, depressione e ansia. Un fenomeno che dilaga soprattutto sui social, dove nell'anonimato ci si sente leoni da tastiera, e che è sbarcato anche a Euro 2024. Perché non tutti i calciatori sono belli come Cristiano Ronaldo e hanno un fisico da modello. Come Martin Adam, attaccante dell'Ungheria, barba da vichingo e fisico da rugbista. Entrato in campo al 79' della sfida contro la Svizzera, il bomber che gioca in Corea del Sud è entrato subito nel mirino degli haters, diventando un meme. "Certo che uno o due mi colpiscono, di solito ci rido sopra - ha detto in conferenza stampa -. Sono nato in questo modo, ho questa forma corporea, non sto dicendo che ero così grande quando sono nato, ma ho una genetica che non posso cambiare".