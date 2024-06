La Spagna ai piedi di Barella: "Tra i migliori in Europa, è il nuovo Modric"

LA CONSACRAZIONE

Marca e Mundo Deportivo esaltano il centrocampista e lo consigliano al Real Madrid. L'Inter, però, lo ha blindato fino al 2029

© Getty Images La Spagna è partita alla grande a Euro 2024 con un 3-0 alla Croazia e giovedì è attesa dalla grande sfida contro l'Italia. I media spagnoli, Marca e il Mundo Deportivo, hanno individuato il pericolo pubblico numero 1 per le Furie Rosse. Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter ha impressionato contro l'Albania, non solo per un gol, un bolide dal limite dell'area a 95 km/h. I due illustri quotidiani hanno paragonato Barella a Luka Modric e non hanno dubbi: "È uno dei migliori d'Europa".

Mentre il Mundo Deportivo parla di un Modric 2.0 e sottolinea l'ammirazione dell'azzurro per il fuoriclasse croato ("Modric è un campione e vorrei copiarlo in tutto"), Marca esalta la sua prestazione contro l'Albania, evidenziando come abbia giocato ovunque: difesa, attacco, in mezzo al campo e sugli esterni, nella costruzione e nella finalizzazione. Non ha mai smesso di correre e, in un mercato povero di centrocampisti, vale quanto pesa in oro. Da qui il consiglio al Real Madrid, suggerendogli di farci un pensierino in chiave mercato.

Vedi anche euro 2024 Italia, Barella: "Volevamo questa vittoria. Il gol? È per il mister e lo staff" Nessun allarme, però, per i tifosi nerazzurri: Barella ha appena rinnovato fino al 2029, ha sposato appieno il progetto nerazzurro e già in passato ha resistito alla corte di Ancelotti e anche di Guardiola, che lo avrebbe visto bene nel suo Manchester City. Quello del Real Madrid rimarrà così solo un sogno. La speranza dei tifosi azzurri è che giovedì possa diventare un incubo per Morata e compagni...

Vedi anche euro 2024 Dall'infortunio alle chiavi della squadra: Barella si prende l'Italia