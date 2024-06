Il tennis perde una stella in vista delle Olimpiadi: Aryna Sabalenka rinuncia ai Giochi 

PARIGI 2024

La numero 3 al mondo ha deciso di concentrarsi su Wimbledon prima di virare verso la stagione sul cemento con focus rivolto agli US Open

© Getty Images Il tennis perde una delle sue stelle più importanti in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Aryna Sabalenka ha infatti annunciato la decisione di saltare l'appuntamento olimpico puntando tutto sugli Slam. La semifinalista del Roland Garros ha spiegato come la decisione sia legata al calendario, sempre più congestionato e al tempo stesso deleterio per gli atleti.

"Il calendario è troppo pieno. Devo poter pensare alla mia salute. Ci sono troppi cambi di superficie ravvicinati - ha spiegato la numero 3 al mondo ai microfoni di OK Tennis -. ll calendario è tanto denso, devi per forza sacrificare qualcosa, ne va del proseguo della stagione". La bielorussa affronterà quindi ora Wimbledon prima di prepararsi direttamente alla stagione sul cemento con gli US Open come focus principale.