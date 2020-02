Valencia: Florenzi ha la varicella, Atalanta a rischio

CHAMPIONS LEAGUE

E' in serio dubbio la presenza di Alessandro Florenzi nel match di andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta, in programma allo stadio San Siro di Milano il 19 febbraio. Il terzino prelevato dalla Roma, infatti, ha contratto la varicella e ora rischia di stare fuori per 3 settimane, periodo necessario agli adulti per recuperare pienamente ed essere considerati fuori pericolo di contagio. Lo ha reso noto il club spagnolo.

Il Valencia non ha reso noto i tempi di recupero, ma è praticamente impossibile vedere in campo l'ex capitano della Roma visto che mancano solo 5 giorni al match. Se non ci saranno intoppi, nessun dubbio che sarà in campo nel ritorno al Mestalla in programma il 10 marzo. Un peccato per il terzino che aveva iniziato la sua avventura con una convincente prestazione contro il Celta, ma poi era incappato in una giornataccia come tutta la squadra contro il Getafe, quando era anche stato espulso per un'entrataccia su Cuccurella.