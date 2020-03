Valencia, appello assurdo degli ultrà: "Tutti a raccolta fuori dallo stadio"

Incredibile appello del direttivo dei "Valencia Club" in vista della gara di ritorno degli ottavi Champions League. A causa dell'emergenza coronavirus, la partita contro l'Atalanta è in programma a porte chiuse, ma i gruppi ultrà spagnoli si sono dati comunque appuntamento fuori dallo stadio per far sentire il calore ai giocatori, disattendendo le indicazioni chiare di non creare assembramenti per evitare il diffondersi del contagio. Una presa di posizione assurda e inspiegabile vista la situazione in tutta Europa.