Emergenza Coronavirus, Valencia-Atalanta a porte chiuse

Dopo che la trasferta per la partita contro il Lecce è stata aperta ai tifosi dell'Atalanta (decisione che ha lasciato perplesso Liverani), al "Via del Mare" sono scattati i controlli sanitari con il termoscanner. Non solo per i tifosi bergamaschi però, bensì per tutti: controlli in via precauzionale per gli ospiti e misurazione della temperatura corporea dei tifosi di casa solo per quelli che volontariamente chiedono una rilevazione.