UEFA Youth League: Milan in finale! Porto ko ai rigori

YOUTH LEAGUE

I rossoneri di Abate siglano il 2-2 al 93’ con Simmelhack (su grande giocata di Zeroli) e conquistano l'ultimo atto dopo la lotteria dal dischetto

© Uefa X Il Milan riprende sul 2-2 il Porto al 93' della semifinale di Youth League e raggiunge l’ultimo atto della competizione giovanile (dove trova l'Olympiacos) grazie ai calci di rigore (6-5 dcr). Sblocca la partita Scotti dopo 12’, pareggia Meireles al 39’ con un penalty e Brás completa la rimonta al 65' su corner. Zeroli propizia il gol di Simmelhack al 93’ e porta la sfida alla lotteria dagli undici metri, decisa ancora una volta dal capitano.

Il Milan sblocca la sfida con Scotti al 12’: sugli sviluppi di una rimessa laterale, il capitano del Porto Brás controlla malamente e spalanca le porte all’esterno rossonero, bravo a resistere col fisico e battere Fernandes con un destro forte e preciso ad incrociare. I lusitani faticano a trovare spazio e spunti per reagire allo svantaggio, ma al 39’ Bartesaghi provoca un calcio di rigore ribattendo col braccio un tentativo di Meireles, glaciale dal dischetto per la rete del pareggio. I portoghesi completano la rimonta al 65’ grazie al colpo di testa di Brás sugli sviluppi di un corner. Abate pesca dalla panchina per cercare di scuotere i rossoneri (fuori Camarda e Stalmach), ingenui però nel concedere a Sousa la chance del tris, sprecata clamorosamente. Il Porto va nuovamente ad un passo dal 3-1 con Mora, bravo a sviluppare una bella azione personale e chiuderla con un destro rasoterra, che colpisce però il palo esterno.

La grande occasione del pareggio la firma Simmelhack all’80’: Bartesaghi si vede murare un potente mancino dalla sinistra, la palla arriva all'attaccante, solo in area piccola, ma il suo tentativo di tacco è centrale. I lusitani si rendono nuovamente pericolosi con Souza, bravo a sfruttare un lancio del portiere, dribblare Raveyre ed appoggiare in mezzo per Martins, il cui tiro viene murato sulla linea da Nsiala. Il Milan si riversa in avanti alla ricerca del disperato pareggio e lo trova al 93’ grazie alla grande azione di Zeroli, che sfrutta l'ennesimo errore di Brás, dribbla il difensore e il portiere avversario e tocca a porta vuota per Simmelhack, autore del 2-2. Si arriva quindi ai calci di rigore: Raveyre para il primo penalty a Meireles, Fernandes il secondo a Simic. Martins calcia alle stelle la trasformazione successiva e permette agli avversari di tornare avanti con Simmelhack. Liberali non sbaglia e capitan Zeroli si trova a calciare ancora una volta il rigore decisivo, eseguito perfettamente. Gli undici metri sorridono ancora al Milan, che si giocherà il titolo lunedì contro l’Olympiacos, vittorioso allo stesso modo contro il Nantes.