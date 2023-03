Trasferta vietata ai tifosi Eintracht a Napoli: bufera sugli azzurri in Germania

bufera in germania

"Ingerenza grave dello stato italiano". Annullato il pranzo Uefa con gli azzurri

© Getty Images In Germania è bufera sul Napoli dopo la decisione del Ministero degli Interni di vietare la trasferta in Italia ai tifosi dell'Eintracht Francoforte in occasione della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 15 marzo allo stadio 'Maradona' (provvedimento legato ai precedenti di scontri molto duri tra le tifoserie avvenuti nelle strade del centro di Francoforte in occasione dell'andata). "Ingerenza grave dello stato italiano", tuona l'ad del club tedesco Axel Hellmann. "Il Napoli dovrebbe essere escluso dalla Champions - ha detto il consigliere comunale di Francoforte Maximilian Klockner, rincarando la dose - Non partecipiamo a pranzo o cena con il Napoli". Il pranzo è già stato annullato, come riporta il Corriere dello Sport. All'andata successo azzurro per 2-0 in Germania.

"È un evento unico e per la prima volta nel calcio europeo per club. È una giornata triste per il calcio, è una decisione incomprensibile che mette in pericolo l'integrità della competizione", ha commentato Philipp Reschke, consigliere d'amministrazione del club di Francoforte. Durante la gara di Champions contro il Psg i tifosi del Bayern Monaco hanno voluto solidarizzare con quelli dell'Eintracht Francoforte esponendo un lungo striscione contro il ministro degli Interni italiano Matteo Piantedosi con scritto un insulto in italiano.