Champions League, le statistiche verso Inter-Milan

statistiche champions

PROBABILITÀ DEL PASSAGGIO TURNO

-La vittoria per 2-0 dell’Inter contro il Milan vede i nerazzurri affrontare il ritorno con una possibilità del 95.2% di arrivare in finale, mentre ora è la seconda favorita dietro al City per alzare il trofeo in questa edizione (38.1%).

-Dopo l’1-1 al Santiago Bernabéu, il Manchester City fa ritorno all’Etihad con il 69.4% di possibilità di accedere alla finale, secondo il nostro modello predittivo. Infatti, la formazione di Pep Guardiola rimane la favorita assoluta per la vittoria della UEFA Champions League in questa edizione (45.4%).

STATISTICHE INTER-MILAN

-L'Inter ha battuto il Milan tre volte in questa stagione, in competizioni diverse (Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League). Ha battuto il Milan quattro volte in una stagione solo in una precedente occasione, nel 1973/74 (due volte in Serie A, due volte in Coppa Italia).

-Dopo aver battuto l'Inter nel primo incontro di questa stagione a settembre, il Milan ha perso le ultime tre partite contro i rivali, tutte senza segnare, nonostante abbia tentato 31 tiri in queste gare. I rossoneri non sono mai rimasti quattro volte di fila senza trovare la rete contro l'Inter nella loro storia.

-Nella storia della Champions League, solo una squadra ha vinto l’andata della semifinale con due o più gol di scarto e poi non è riuscita a passare il turno: il Barcellona non è riuscito a passare contro il Liverpool nel 2018/19, vincendo la prima partita 3-0, ma perdendo la seconda 4-0 ad Anfield - l'attaccante del Milan Divock Origi realizzò due gol in quella sfida, tra cui il quarto.

-L'Inter cercherà di raggiungere la sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League e la prima dal 2009/10 con José Mourinho. Se dovesse passare, Simone Inzaghi sarebbe il quinto allenatore italiano a portare una squadra italiana in una finale di Champions League, dopo Fabio Capello con il Milan (x3), Marcello Lippi con la Juventus (x4), Carlo Ancelotti con il Milan (x3) e Massimiliano Allegri con la Juventus (x2).

-Il Milan ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League (8N, 7P) - contro il Bayern Monaco nell'aprile 2007 (2-0). In generale, il Milan - che deve segnare almeno due gol - ha segnato solo 15 reti in 24 trasferte nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League, con una media di 0.6 gol a partita.

-L'Inter non è mai stata in svantaggio in nessun momento delle fasi a eliminazione diretta di questa Champions League (3V, 2N), mantenendo la porta inviolata in quattro delle cinque partite. L'unica squadra italiana a raggiungere la finale della competizione senza perdere nelle fasi a eliminazione diretta tra ottavi, quarti e semifinali è stata la Juventus, che lo ha fatto nel 2014/15 e nel 2016/17.

-In questa Champions League, l'Inter ha recuperato il pallone e avviato le proprie sequenze su azione a una distanza media di 38.5 metri dalla propria porta – questa è la quinta altezza di recupero più profonda di tutte le squadre nella competizione di quest'anno, e la maggiore tra le squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta.

-Tutti i 23 gol di Olivier Giroud in Champions League sono stati segnati dall'interno dell'area di rigore. Dal 2003/04 (stagione da cui questi dati sono disponibili), l’attaccante del Milan è il giocatore con più gol segnati nella competizione con il 100% di questi provenienti dall'interno dell'area di rigore.

-Federico Dimarco dell'Inter ha fornito cinque assist su azione in questa Champions League, il massimo tra tutti i giocatori. Inoltre è il numero più alto raggiunto da un giocatore dell'Inter in una singola stagione nella competizione (dal 2003/04), insieme a Samuel Eto'o nel 2010/11 e Wesley Sneijder nel 2009/10.

-Alessandro Bastoni ha preso parte a più sequenze su azione che si sono concluse con un gol rispetto a qualsiasi altro difensore centrale in questa Champions League (otto). Infatti, Bastoni guida i giocatori dell'Inter nella competizione per tocchi (617), progressioni palla al piede (70) e passaggi verso la trequarti avversaria (65).

STATISTICHE MANCHESTER CITY-REAL MADRID

-Il Manchester City ha perso solo uno degli ultimi cinque confronti con il Real Madrid nella UEFA Champions League (3V, 1N), sempre con Pep Guardiola in panchina. Il City era rimasto senza successi nelle prime quattro gare contro il Madrid nella competizione tra il 2012 e il 2016 (2N,2P).

-Il Real Madrid non ha vinto nelle precedenti quattro trasferte contro il Manchester City nella UEFA Champions League (2N,2P), perdendo ognuna delle ultime due. L’unica squadra che il Madrid ha affrontato più volte fuori casa in Coppa dei Campioni/Uefa Champions League senza mai vincere è il Milan (sette confronti – 2N,5P).

-Il Real Madrid ha vinto le ultime due trasferte contro avversarie inglesi nella fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League (entrambe in questa stagione). Solo una formazione ha vinto tre gare di fila fuori casa contro squadre inglesi nella fase ad eliminazione diretta della competizione, con il Barcellona a riuscirci tra il 2013/14 e il 2015/16.

-Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 25 gare casalinghe della UEFA Champions League (23V,2N), con il Lione che è stata l’ultima squadra in grado di vincere all’Etihad nel settembre 2018. Solo due squadre nella storia della competizione hanno registrato una striscia di imbattibilità casalinga più lunga: 38 gare il Barcellona (tra il 2013 e 2020) e 29 il Bayern Monaco (tra il 1998 e 2002).

-Questa sarà la 191ª gara da allenatore di Carlo Ancelotti nella UEFA Champions League, il maggior numero in assoluto di ogni altro allenatore nella storia della competizione (superando così Alex Ferguson a 190). Questa sarà anche la 50ª partita di Ancelotti alla guida del Real Madrid nella UEFA Champions League, diventando solo il secondo allenatore a raggiungere almeno 50 gare con due squadre (73 con il Milan), insieme a Pep Guardiola (73 con il City e 50 con il Barcellona).

-Il Manchester City è stato eliminato in due delle precedenti tre semifinali di UEFA Champions League, entrambe maturate contro il Real Madrid (2015/16 e 2021/22). Se non dovesse superare il turno, sarebbe la prima volta che una squadra viene eliminata dalla stessa formazione in semifinale in due edizioni consecutive della UEFA Champions League.

-L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 35 gol in 28 presenze di UEFA Champions League. 27 di questi sono arrivati con l’unico coinvolgimento di Haaland rappresentato dallo stesso gol – infatti, nessun giocatore ne ha realizzati di più attraverso questi coinvolgimenti diretti dal suo debutto nella competizione, nel 2019/20.

-Il giocatore del Real Madrid, Vinícius Júnior ha preso parte a 12 gol in 11 presenze nella UEFA Champions League in questa stagione, realizzando sette gol e servendo cinque assist. Il brasiliano è inoltre primo tra i giocatori della competizione in questo senso per il coinvolgimento in sequenze di gioco a campo aperto che hanno portato al gol (14) e al tiro (76).

-Nessun giocatore ha generato più tiri a seguito di movimenti palla al piede (muovendosi almeno 5 metri con il pallone) di Jack Grealish del Manchester City nella UEFA Champions League in questa stagione (23 – otto tiri e 15 occasioni create). Infatti, le sue 15 occasioni create a seguito di movimenti palla al piede è il dato più alto di ogni altro giocatore in questa stagione.

-Tra i giocatori con almeno 500 minuti giocati nella UEFA Champions League questa stagione, i due con la quota più alta di passaggi che hanno rotto le linee avversarie sono il duo del Real Toni Kroos (24%) e Luka Modric (22%).