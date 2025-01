Sparta Praga, Friis: "Inzaghi un maestro di calcio, Inter tra le migliori al mondo"

Lars Friis, allenatore dello Sparta Praga, ha elogiato in conferenza stampa Simone Inzaghi. "È un altro maestro di calcio come Guardiola e Simeone. Mi piace come sviluppa il suo gioco, il 3-5-2 in genere è difensivo, ma il suo no - ha spiegato alla vigilia del match di Champions League -. Ci sono tante rotazioni, tutti cambiano posizione e attaccano anche da dietro. Capita quando affronti i più forti del mondo, anche lui è un maestro di calcio e un'ispirazione per tanti allenatori".