Sospeso in Italia, designato in Champions: Di Bello sarà quarto uomo col Real

Sospeso in Italia, protagonista in Champions League. È il destino di Marco Di Bello, finito al centro di polemiche (e insulti) per l'arbitraggio in occasione di Lazio-Milan. Il fischietto di Brindisi, che dovrà stare fermo per circa un mese in Serie A, si ritroverà invece mercoledì sera in campo al Bernabeu. La Uefa infatti, lo ha designato come quarto uomo nel team italiano che dirigerà Real Madrid-Lipsia, ottavo di ritorno (1-0 per Ancelotti in Germania) in programma il prossimo 6 marzo. Il fischietto sarà Davide Massa, Alassio e Meli gli assistenti. Irrati e Valeri (AVAR) invece, saranno protagonisti davanti al monitor.