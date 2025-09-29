Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO INTER-SLAVIA PRAGA

Slavia Praga, Trpisovsky: "Proviamo a sorprendere l'Inter, a volte i soldi non contano"

Il tecnico alla guida dal 2018: "Dovremo andare oltre le nostre capacità. San Siro è il Colosseo del calcio, felice di giocarci ancora"

29 Set 2025 - 19:15

Un anno e mezzo dopo l'ultima volta, in Europa League contro il Milan, lo Slavia Praga torna ad essere protagonista a San Siro ma questa volta contro l'Inter e in Champions League. Il tecnico, Jindrich Trpisovsky, è lo stesso così come l'emozione per i cechi di scendere in campo in uno degli impianti iconici del pallone: "Sono cresciuto guardando l'Inter, il Milan, il Mondiale del 1990. A me gli stadi così piacciono da sempre, è una sorta di Colosseo del calcio. Sono contento di poter giocare qui per l'ennesima volta, vogliamo dimostrare chi siamo".

Lo Slavia ha già affrontato anche l'Inter nel 2019 raccogliendo una sconfitta e un pareggio: "Forse rivedrò quella sfida - ha ammesso il tecnico che con i biancorossi ha vinto quattro campionati e quattro coppe dal 2018 -. Giochiamo contro una squadra di campioni, rispetto a quella sfida sono cambiate molte cose. Parliamo comunque di giocatori incredibili, ma dovremo stare attenti soprattutto a Lautaro perché per noi è il pericolo numero uno. L'Inter però è una squadra completa, forte in contropiede e nei calci piazzati come hanno dimostrato contro l'Ajax".

La formazione di Praga però proverà a fare la propria partita: "Dovremo superare i nostri limiti andando oltre le nostre capacità. Giochiamo contro una finalista di Champions, ma a volte nel calcio non contano solo i soldi ma anche le prestazioni. Lotteremo, punto, ed è la cosa più importante perché una gara così per noi resta incredibile. Ci proveremo".

inter-slavia praga
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:14
Il riscatto del Sassuolo

Il riscatto del Sassuolo: Udinese ko

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:50
SRV RULLO NAPOLI, CONTE SCELTE SBAGLIATE 29/09 SRV

Napoli, il primo stop porta anche le prime polemiche

03:15
DICH NEVIO SCALA 29/9 DICH

Nevio Scala: "Il mio Parma non si può dimenticare"

01:45
SRV RULLO DIMARCO LEADER RITROVATO PRE SLAVIA 29/9 SRV

Dimarco, il leader ritrovato

01:45
SRV RULLO MILAN, LA RINASCITA DI ALLEGRI (MUSICATO) 29/9 SRV

La rivoluzione di Allegri: ecco come ha trasformato il Milan

01:07
DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

01:34
DICH DIMARCO SU FINALE CHAMPIONS PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Dimarco: "Dico l'ultima cosa sulla finale di Champions con il PSG"

01:36
DICH CHIVU SU FORMAZIONE PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Bisseck, Bonny e Sommer: uno è titolare con lo Slavia"

01:44
DICH CHIVU SU ESSERE DOMINANTI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 ok

Chivu: "Slavia? Dobbiamo essere dominanti"

00:42
DICH CHIVU SU 22 TITOLARI O IO SCARSO PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Ho 22 titolari, se non li usassi tutti sarei scarso"

01:14
Il riscatto del Sassuolo

Il riscatto del Sassuolo: Udinese ko

I più visti di Champions League

Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

DICH CHIVU SU 22 TITOLARI O IO SCARSO PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Ho 22 titolari, se non li usassi tutti sarei scarso"

Cristiano Ronaldo, 140 gol

Champions League, ecco i primi 20 marcatori di tutti i tempi FOTO

DICH CHIVU SU ESSERE DOMINANTI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 ok

Chivu: "Slavia? Dobbiamo essere dominanti"

DICH DIMARCO SU FINALE CHAMPIONS PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Dimarco: "Dico l'ultima cosa sulla finale di Champions con il PSG"

DICH CHIVU SU FORMAZIONE PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Bisseck, Bonny e Sommer: uno è titolare con lo Slavia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:00
Tresoldi e la mancata chiamata azzurra, parla il padre: "Con l'Hannover era nascosto"
18:10
Real Madrid, Valverde: "Giorni duri, queste cose non devono accadere"
17:15
Maltempo in Spagna, rinviata Valencia - Real Oviedo
17:05
Rapporto Fifpro: "Troppe gare alla base degli infortuni"
16:35
Calcio: giudice sportivo, due squalificati in serie B