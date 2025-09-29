Slavia Praga, Trpisovsky: "Proviamo a sorprendere l'Inter, a volte i soldi non contano"

Il tecnico alla guida dal 2018: "Dovremo andare oltre le nostre capacità. San Siro è il Colosseo del calcio, felice di giocarci ancora"
Un anno e mezzo dopo l'ultima volta, in Europa League contro il Milan, lo Slavia Praga torna ad essere protagonista a San Siro ma questa volta contro l'Inter e in Champions League. Il tecnico, Jindrich Trpisovsky, è lo stesso così come l'emozione per i cechi di scendere in campo in uno degli impianti iconici del pallone: "Sono cresciuto guardando l'Inter, il Milan, il Mondiale del 1990. A me gli stadi così piacciono da sempre, è una sorta di Colosseo del calcio. Sono contento di poter giocare qui per l'ennesima volta, vogliamo dimostrare chi siamo".
Lo Slavia ha già affrontato anche l'Inter nel 2019 raccogliendo una sconfitta e un pareggio: "Forse rivedrò quella sfida - ha ammesso il tecnico che con i biancorossi ha vinto quattro campionati e quattro coppe dal 2018 -. Giochiamo contro una squadra di campioni, rispetto a quella sfida sono cambiate molte cose. Parliamo comunque di giocatori incredibili, ma dovremo stare attenti soprattutto a Lautaro perché per noi è il pericolo numero uno. L'Inter però è una squadra completa, forte in contropiede e nei calci piazzati come hanno dimostrato contro l'Ajax".
La formazione di Praga però proverà a fare la propria partita: "Dovremo superare i nostri limiti andando oltre le nostre capacità. Giochiamo contro una finalista di Champions, ma a volte nel calcio non contano solo i soldi ma anche le prestazioni. Lotteremo, punto, ed è la cosa più importante perché una gara così per noi resta incredibile. Ci proveremo".
Commenti (0)