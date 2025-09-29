Slavia Praga, Trpisovsky: "Proviamo a sorprendere l'Inter, a volte i soldi non contano"

Lo Slavia ha già affrontato anche l'Inter nel 2019 raccogliendo una sconfitta e un pareggio: "Forse rivedrò quella sfida - ha ammesso il tecnico che con i biancorossi ha vinto quattro campionati e quattro coppe dal 2018 -. Giochiamo contro una squadra di campioni, rispetto a quella sfida sono cambiate molte cose. Parliamo comunque di giocatori incredibili, ma dovremo stare attenti soprattutto a Lautaro perché per noi è il pericolo numero uno. L'Inter però è una squadra completa, forte in contropiede e nei calci piazzati come hanno dimostrato contro l'Ajax".