Simeone è ancora furioso: "L'eliminazione dell'Atletico dalla Champions decisa dalla Uefa"

Diego Simeone non ha ancora deciso l'eliminazione dalla Champions League del suo Atletico Madrid. Complice l'amarezza per il pari in Liga (1-1 in casa dell'Espanyol) che ha allontanato quasi definitivamente i Colchoneros dal titolo, il tecnico argentino è tornato sulla doppia sfida con il Real Madrid facendo un chiaro riferimento al rigore di Julian Alvarez, annullato su segnalazione del Var dall'arbitro Marciniak.