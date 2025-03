Furia Simeone per il rigore contestato: "Alzi la mano chi l'ha visto" | Il retroscena di Ancelotti

Se in casa Real Madrid c'è una certa soddisfazione per l'approdo ai quarti di Champions League ai danni dei rivali dell'Atletico, i Colchoneros sono furenti. Nel post-partita il tecnico Diego Simeone è esploso per il penalty annullato a Julian Alvarez nei calci di rigori finali. "Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per in una situazione come quella di stasera - ha tuonato il Cholo -. Dico tutti qui (in conferenza stampa, ndr): alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Forza! Nessuno alza la mano. Passiamo a un'altra domanda". Poi sulla partita: "Non parlerei comunque di sfortuna, sono orgoglioso della mia squadra".