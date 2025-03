Liga: crisi per l'Atletico, è solo pari contro l'Espanyol

Non c'è pace per l'Atletico Madrid, che spreca la vittoria per il terzo match consecutivo: è 1-1 con l'Espanyol, la corsa al titolo rischia di diventare un'utopia. Spingono sin dai primissimi minuti i colchoneros, ma sbattono su Joan Fernandez: doppio miracolo del portiere e si resta sul risultato di parità. Simeone perde Le Normand dopo un durissimo scontro con un rivale, ma i suoi la sbloccano. La rete del vantaggio arriva al 38' e porta la firma di Azpilicueta, che colpisce al sette con una bellissima volée: forti proteste dell'Espanyol, per un precedente contatto tra Sorloth e Kumbulla. Gallagher manca il bis, i padroni di casa chiedono un rigore e lo stadio fischia copiosamente l'arbitro Alberola Rojas al momento del duplice fischio. Nella ripresa Simeone si gioca De Paul e Julian Alvarez, ma i suoi perdono a sorpresa il controllo della partita. La rete dell'Espanyol viene sfiorata da Veliz e arriva al 71', su rigore: Lenglet affossa Cabrera, Javi Puado non sbaglia e sale a nove gol nella Liga. L'Atletico Madrid viene ripreso per la terza volta nelle ultime tre gare e Simeone prova a scuotere i suoi, che non vanno oltre una chance per Julian Alvarez. Nel finale i colchoneros chiedono un rigore per un tocco col braccio di Calero, ma Alberola Rojas non sente ragioni. Finisce 1-1 e Simeone rischia di allontanarsi dalla vetta coi suoi 57 punti: il Barça (63) potrebbe allungare. L'Espanyol, invece, sale a quota 29 e si mantiene in carreggiata nella lotta-salvezza.



REAL SOCIEDAD-REAL VALLADOLID 2-1



Non sbaglia la Real Sociedad che, alla vigilia del duello in Copa del Rey col Real Madrid, sconfigge 2-1 il Valladolid. I txuri-urdin devono però soffrire più del previsto contro l'ultima in classifica, che coi suoi 16 punti si avvia verso un'inevitabile retrocessione. Nel primo tempo i baschi si sono infatti trovati a calciare una sola volta in porta contro un Real Valladolid attento e concentrato, che ha cercato di dare tutto in trasferta nonostante la sua classifica complicata. Un tiro e un gol, visto che al 22' Oyarzabal ha sbloccato la sfida e ha tranquillizzato i tifosi, sfruttando l'assist di Pablo Marin. I tifosi della Reale Arena si sono così tranquillizzati e anche la squadra, con Kubo a salire in cattedra e svegliare i propri compagni. La Real Sociedad ha così preso il controllo delle operazioni, trovando il bis al 67': punizione e tiro-cross di Sergio Gomez che si è andato a spegnere alle spalle del portiere. Vano il gol del Valladolid nel recupero, segnato al 92' da Juanmi Latasa sull'assist di Machis (ex Udinese). La Real Sociedad vince 2-1 e, con 38 punti, prosegue la sua rincorsa alle coppe europee.