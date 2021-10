Sheriff, Vernydub: "Spero i miei ragazzi si godano San Siro"

Yuriy Vernydub, tecnico della sorpresa Sheriff Tiraspol, presenta la sfida di San Siro contro l'Inter: "Spero che i miei ragazzi riescano a godersi l'atmosfera di San Siro. Spero sia una bella partita per noi e che tutti ci possiamo divertire". Sulla formazione: "Ci sono delle defezioni, Yakhshiboev ha avuto un infortunio e non potrà esserci neanche Athanasiadis, che ha avuto un malessere ed è rimasto in Moldavia. Gli altri ci sono tutti".

Getty Images