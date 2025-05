Settima finale nella storia dell'Inter: nelle precedenti sei, tre vittorie e tre sconfitte

Nel 1972 l'Inter di Invernizzi, con ancora in campo alcuni superstiti del decennio precedente più il grande bomber Boninsegna, si ritrova di nuovo a giocare la partita più importante, a Rotterdam contro l'Ajax, che vince con una doppietta del grande Johan Cruijff. Bisogna aspettare 38 anni per vedere un'altra volta l'Inter in finale e questa volta arriva una vittoria nell'anno storico del triplete: 2010. I due gol di Milito al Bernabeu contro il Bayern Monaco trascinano la squadra di Mourinho sul tetto d'Europa. Tredici anni dopo i nerazzurri di Simone Inzaghi, a Istanbul contro il City di Guardiola, perdono a causa della rete di Rodri nella ripresa di una partita comunque ben giocata dall'Inter.