Moviola Cagliari-Milan: niente rigore su Ricci, il perché della decisione di Abisso

Nella ripresa di Cagliari-Milan, i sardi recriminano per un tocco di braccio di Samuele Ricci in area, avvenuto dopo un tentativo di rovesciata di Kilicsoy. Dopo un breve check al VAR, il gioco riprende col calcio d'angolo. L'arbitro Abisso ha lasciato correre e le moviole confermano la correttezza della decisione: il replay conferma che il tocco non è punibile. Il centrocampista rossonero, infatti, si trova a pochi centimetri dall'avversario ed è girato di spalle al momento dell'impatto: la distanza ravvicinata e la dinamica "imprevista" del gesto rendono il contatto del tutto involontario.